İran-ABD Müzakereleri Öncesi Görüşme

İran basını, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, bugün Cenevre'de gerçekleştirilecek İran-ABD müzakere görüşmelerinin üçüncü turu öncesinde, taraflar arasında ara buluculuk yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile görüştüğünü duyurdu. Arakçi'nin, İran'ın yaptırımların kaldırılması ve nükleer konular olmak üzere iki alandaki görüşlerini Ummanlı mevkidaşına ilettiği kaydedildi.

Görüşmenin, önceki müzakerelerde olduğu gibi prosedürlere uygun olarak ve Tahran ile Washington arasında dolaylı görüşmelerin resmi olarak başlamasından önce son koordinasyonu sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.