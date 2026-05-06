İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "ABD'nin 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz" dedi.
Amerikan medyası, İran ile savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat üzerinde anlaşmaya yakın olunduğunu duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, konuya ilişkin açıklamasında, Washington'dan iletilen 14 maddelik barış teklifini değerlendirdiklerini ve görüşlerini ara bulucu Pakistan'a ileteceklerini söyledi.
Son Dakika › Dünya › İran, ABD'nin Barış Teklifini Değerlendiriyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?