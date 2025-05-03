İran: ABD\'nin Yaptırımları Diplomasiye Güvensizlik Aşılıyor

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi müzakerelerde 'ABD'nin çelişkili davranışlarının ve devam eden yaptırım ve tehditlerinin, diplomasideki ciddiyetine ilişkin güvensizliği ve şüpheyi yoğunlaştırdığını' belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Arakçi, "İran, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın (NPT) bir üyesi olarak, yükümlülüklerine bağlı kalırken, barışçıl amaçlarla nükleer enerjiden faydalanmayı ve bunun da (uranyum) zenginleştirmeyi gerektirdiğini ısrarla vurgulamaktadır" ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer programını atom bombası edinmeyecek şekilde doğrulamasını istediklerini açıklayan ABD'nin son zamanlarda 'çelişkili davranış ve açıklamalarda bulunduğunu' söyleyen Arakçi, "İran halkına yönelik yaptırımların ve tehditlerin devam etmesi, ABD'nin diplomasideki ciddiyetine ilişkin güvensizliği ve şüpheyi yoğunlaştırdı" dedi. BM Genel Sekreteri Guterres ise ABD ile müzakere sürecinin sonuç elde edilinceye kadar sürdürülmesinin önemini vurguladı.