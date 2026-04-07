İran, ABD ve İsrail Hedeflerine Saldırdı

İRAN ordusu, İsrail'deki petrokimya tesisleri ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'teki ABD askeri karargahlarının bomba yüklü insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurdu.

İran ordusu tarafından yazılı açıklamada, ABD-İsrail'in İran'daki petrokimya tesislerine ve altyapıya saldırılarına karşılık dün geceden itibaren İsrail ile ABD hedeflerine misillemeler düzenlendiği bildirildi. Saldırılar kapsamında, İsrail'deki Dimona yakınlarındaki petrokimya tesislerinin, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Cebel Ali Limanı'ndaki ABD Donanması Bakım ve Onarım Merkezi ile Kuveyt'teki Ahmed El-Ceber Hava Üssü'ndeki Amerikan güçlerinin radar sistemleri ve karargahlarının büyük çaplı bombalı insansız hava araçlarıyla hedef alındığı belirtildi.