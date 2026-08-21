İran: ABD Yaptırımlarına Karşı Hazır - Son Dakika
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İran: ABD Yaptırımlarına Karşı Hazır

İran: ABD Yaptırımlarına Karşı Hazır
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İran, ABD'nin yeni yaptırım tehditlerine 'ezici ve yıkıcı' karşılık vereceğini duyurdu.

(ANKARA) - İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdollahi, ABD'nin Tahran'a yönelik yeni ekonomik yaptırım tehdidinin ardından İran Silahlı Kuvvetlerinin "ezici, cezalandırıcı ve yıkıcı" karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise Washington'ın doğrudan askeri çatışmayla sonuç alamayacağı kanaatine vardığını, bu nedenle "ekonomik ve bilişsel savaşa" yöneldiğini savundu.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdollahi, ABD yönetiminin İran'a karşı ekonomik baskıyı artıracağını açıklamasının ardından Washington'ın yeni tehditlerine "geniş kapsamlı ve kararlı" karşılık verileceğini bildirdi.

İran medyasında yer alan açıklamasında Abdollahi, ülkenin kara, deniz, hava, hava savunma ve siber alanda hazırlıklı olduğunu belirterek, "İran Silahlı Kuvvetleri, düşmanın yeni tehditlerine ezici, cezalandırıcı ve yıkıcı karşılıklar verecektir" dedi.

İran Meclis Başkanı ve ABD ile yürütülen arabuluculu görüşmelerde Tahran'ın baş müzakerecisi Muhammed Bakır Kalibaf da Irak ziyareti sırasında, Washington'ın doğrudan askeri çatışmayla İran karşısında sonuç alamayacağı kanaatine vardığını ve bu nedenle ABD ile İsrail'in ekonomik ve "bilişsel" savaş yöntemlerine yöneldiğini savundu.

Kalibaf, İran ve Iraklı iş insanlarıyla Bağdat'ta yaptığı görüşmede, "Haksız yaptırımlarla mücadele etmek ve bunların üstesinden gelmek için planlama yapmalıyız" dedi. Kalibaf, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve ikili ticarette ulusal para birimlerinin daha fazla kullanılması çağrısında bulundu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dün CNBC'ye yaptığı açıklamada, Washington'ın İran'a "tarihin en sert yaptırımlarını" uygulamaya hazırlandığını söylemişti. Bessent, yeni önlemlerin ayrıntılarını 24 Ağustos Pazartesi günü düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacağını bildirmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı ise ABD'nin ekonomik ve ticari yaptırımlarını "ekonomik terörizm" olarak nitelendirerek kınadı.

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Ekonomi, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran: ABD Yaptırımlarına Karşı Hazır - Son Dakika

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