Körfez ülkelerinde askeri üslere saldırılarını şiddetlendiren İran, Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu.
ABD-İsrail'in saldırılarının ardından İran'ın bölgedeki askeri üslere yönelik başlattığı misilleme operasyonları kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Fransız askeri unsurlarının da bulunduğu Hava Üssü hedef alındı.
Saldırı anında üs bölgesinde şiddetli patlamalar meydana gelirken, tesisten yoğun dumanların yükseldiği kameralara yansıdı.
İran, Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu
