İran Bahreyn'i vurdu, şiddetli patlamalar yaşandı! O anlar kameralarda
İran Bahreyn'i vurdu, şiddetli patlamalar yaşandı! O anlar kameralarda

05.03.2026 18:45  Güncelleme: 18:59
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaş devam ederken; İran Bahreyn'e saldırılar düzenledi. Saldırıların ardından şiddetli patlamalar yaşanırken; o anlar kameralara yansıdı.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. İran'ın İsrail'e ve bölge ülkelerdeki ABD üslerine yönelik saldırıları da sürüyor.

BAHREYN'İ VURDULAR

Son olarak İran, Bahreyn'e yeni saldırıları düzenledi. Saldırıların ardından şiddetli patlamalar yaşanırken; bölgede yangınlar çıktığı da bildirildi. O anlar ise kameralara yansıdı.

ABD-İSRAİL'İN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Güvenlik, Politika, Bahreyn, İsrail, Dünya, İran

18:08
