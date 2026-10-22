İran BM\'den ABD\'nin deniz ablukasını kınamasını ve saldırıya son verilmesini istedi

İRAN, Birleşmiş Milletler'e (BM) mektup göndererek ABD'nin deniz ablukasının kınanması ve askeri eylemlerine derhal son verilmesi çağrısında bulundu. İran'ın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Gulamhüseyin Darzi, ablukanın uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti.

İran'ın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Gulamhüseyin Darzi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Aglaia Balta'ya resmi bir mektup iletti. Mektupta, ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının ve askeri eylemlerinin BM Şartı ile uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiği vurgulandı. BM'ye çağrıda bulunan Darzi, ABD'nin deniz ablukasının reddedilmesini, kınanmasını ve askeri saldırganlığa derhal son verilmesini talep etti.

ABD'nin 28 Şubat 2026'da başlayan askeri eylemlerinin yanı sıra sivil havacılık ve temel ekonomik sektörleri hedef alan yaptırımlarına dikkat çekilen mektupta, deniz ablukası ile birleşen bu adımların insani krizleri ağırlaştırdığı kaydedildi. Uygulanan ablukanın gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve yakıt gibi temel ihtiyaçlara erişimi zorlaştırarak sivil halkı doğrudan etkilediği, bu durumun uluslararası insancıl hukuk uyarınca yasaklanan bir 'toplu cezalandırma' niteliği taşıdığı ifade edildi.

ABD'nin yol açtığı tüm maddi ve manevi zararları tazmin etmekle uluslararası düzeyde sorumlu olduğunu belirten Darzi, BM üyesi ülkelere ABD'nin tek taraflı zorlayıcı tedbirlerini desteklememe çağrısında bulundu. Darzi, İran'ın BM Şartı'nın 51'inci maddesi kapsamında meşru müdafaa hakkını kullanmaya devam edeceğinin altını çizdi.