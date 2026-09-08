İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırganlar pişman olana dek direneceğiz - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırganlar pişman olana dek direneceğiz

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırganlar pişman olana dek direneceğiz
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin her zaman savaşa karşı çıktığını ancak saldırganlık durumunda direnişi sürdüreceğini belirtti. Pezeşkiyan, bu direnişin saldırganlar tam pişmanlık duyana dek güçle devam edeceğini ve İran ulusunun haklarını koruyacağını ifade etti.

(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin her zaman savaşa karşı çıktığını belirterek, "Ancak bugüne dek olduğu gibi saldırganlığa karşı yiğitçe savunmaya kalkışmışsa, bu direnişi saldırganların tam pişmanlığına dek güçle sürdürecek ve İran ulusunun haklarının koruyucusu olacaktır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam Cumhuriyeti İran, her zaman savaşa karşı çıkmış ve halkın çıkarlarını korumak ile bölgenin güvenliğini sağlamak adına ateşe körükle gitmekten kaçınmayı benimsemiştir. Ancak bugüne dek olduğu gibi saldırganlığa karşı yiğitçe savunmaya kalkışmışsa, bu direnişi saldırganların tam pişmanlığına dek güçle sürdürecek ve İran ulusunun haklarının koruyucusu olacaktır" dedi.

Kaynak: ANKA

Mesud Pezeşkiyan, Dış Politika, Orta Doğu, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırganlar pişman olana dek direneceğiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırganlar pişman olana dek direneceğiz - Son Dakika
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