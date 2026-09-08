İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırganlar pişman olana dek direneceğiz

(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin her zaman savaşa karşı çıktığını belirterek, "Ancak bugüne dek olduğu gibi saldırganlığa karşı yiğitçe savunmaya kalkışmışsa, bu direnişi saldırganların tam pişmanlığına dek güçle sürdürecek ve İran ulusunun haklarının koruyucusu olacaktır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam Cumhuriyeti İran, her zaman savaşa karşı çıkmış ve halkın çıkarlarını korumak ile bölgenin güvenliğini sağlamak adına ateşe körükle gitmekten kaçınmayı benimsemiştir. Ancak bugüne dek olduğu gibi saldırganlığa karşı yiğitçe savunmaya kalkışmışsa, bu direnişi saldırganların tam pişmanlığına dek güçle sürdürecek ve İran ulusunun haklarının koruyucusu olacaktır" dedi.