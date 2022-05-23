İran Cumhurbaşkanı Reisi: 'Albay Hüdayi'nin intikamını alacağız' - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

İran Cumhurbaşkanı Reisi: 'Albay Hüdayi'nin intikamını alacağız'

23.05.2022 11:01
İran Cumhurbaşkanı Reisi: 'Albay Hüdayi'nin intikamını alacağız'

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tahran'da dün evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları'nda görevli Albay Hasan Sayad Hüdayi'nin intikamını alacaklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tahran'da dün evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları'nda görevli Albay Hasan Sayad Hüdayi'nin intikamını alacaklarını söyledi.

Reisi, Umman'a hareket etmeden önce Mehrabad Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında suikastın 'yabancı ajanlar' tarafından gerçekleştirildiğini ima ederek "Şehidimizin intikamı kaçınılmazdır. Şüphesiz, soruşturma bu suçta, küresel kibrin parmağı olduğunu ortaya koyacaktır" dedi.

BBC Farsça Servisi'ne göre 'küresel kibir', İran hükümeti tarafından düşman ülkeleri ifade etmek için kullanılan bir ifade.

Reisi, " Suriye'de Şii Müslümanların türbelerini koruyan güçlerimiz tarafından cephede yenilgiye uğratılanlar, çaresizliklerini bu şekilde ortaya koyuyorlar" diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Katibzade de ABD ve müttefiklerine atıfta bulunarak Albay Hüdayi'nin İran'ın "baş düşmanları" olan "terörist ajanlar" tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Katibzade, "terörle mücadele ettiğini iddia eden diğer ülkelerin de bu durum karşısında sessiz kaldığını" savundu.

BBC Farsça'ya göre, Tahran'dan Arapça yayın yapan İran devletine ait Al-Alam Televizyonu'nda Nok Pakyan adlı bir yorumcu suikastın İsrail tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Evinin önünde, arabasında motosikletli iki saldırgan tarafından beş kurşunla öldürülen Hüdayi'nin bugün toprağa verileceği açıklandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

BBC Orta Doğu Editörü Sebastian Usher, suikastın 2020 yılında İran'ın önde gelen nükleer bilim insanlarından saldırıdan bu yana en büyük güvenlik ihlali olduğunu söyledi.

Albay Hüdayi, yurt dışında operasyonlar yürüten Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'nde görevliydi. ABD, Kudüs Gücü'nü terör örgütlerini desteklemekle suçluyor ve Orta Doğu'daki saldırılardan sorumlu tutuyor.

Kudüs Gücü'nün komutanı Kasım Süleymani de Ocak 2020'de bir ABD hava saldırısında .

Aynı yıl nükleer bilimci Muhsin Fahrizade de Tahran'da vurularak öldürülmüştü. Fahrizade, İran'ın nükleer programında çok önemli bir rol oynamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi: 'Albay Hüdayi'nin intikamını alacağız'
İran Cumhurbaşkanı Reisi: 'Albay Hüdayi'nin intikamını alacağız'
YORUMLAR
500
İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu albay, düzenlenen suikast sonucu öldürüldü İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu albay, düzenlenen suikast sonucu öldürüldü İran Cumhurbaşkanı Reisi, Urumiye Gölü'nün canlandırılmasına öncelik verdiklerini söyledi İran Cumhurbaşkanı Reisi, Urumiye Gölü'nün canlandırılmasına öncelik verdiklerini söyledi
Kaynak: BBC

cumhurbaşkanı, Tahran, Albay, İran, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran Cumhurbaşkanı Reisi: 'Albay Hüdayi'nin intikamını alacağız' - Son Dakika

BBC

Son Dakika
10:01 Kira artışlarıyla ilgili yeni düzenleme geliyor! Hükümet harekete geçti
10:33 Teşkilat dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yıldırım, Şirket'in elinden kurtulabildi mi?
10:31 Kırıkkale'de yapılan kazıda Anadolu'nun en eski saraylarından biri keşfedildi, dünyanın en eski cam şişesi bulundu
10:25 Düğün yapan Demet Evgar, bekar kadınlara çiçek atmak yerine mesir macunu dağıttı
10:17 Memur ve emeklinin temmuzda alacağı zam tutarı belli oluyor: Yüzde 40'u bulacak
10:16 Tıbbi yeterliliği olmayan sünnetçi 4 yaşındaki çocuğun cinsel organının yarısından fazlasını kesti
10:13 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 57,92'ye, dolar tahminini ise 17,57'ye yükseltti
10:06 Henüz nesli tükenmiş sayılmayan 500'den fazla "kayıp" hayvan türü var
10:01 Halkalı-Bahçeşehir seferleri başladı: 13,5 kilometrelik mesafede yolculuk 22 dakika sürecek
09:58 Firari FETÖ'cü eski futbolcu Arif Erdem, 1,5 yıl sonra New York'ta görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 11:20:05. #1.13#
SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı Reisi: 'Albay Hüdayi'nin intikamını alacağız' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement