İran Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Pezeşkiyan Önde Gidiyor - Son Dakika
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Dünya

İran Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Pezeşkiyan Önde Gidiyor

İran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde reformist aday Mesud Pezeşkiyan, oyların büyük kısmının sayılması sonucunda önde götürüyor. Pezeşkiyan'a destek yüzde 50'nin altında kalırsa seçimler ikinci tura kalacak ve ikinci tur seçimleri 5 Temmuz'da yapılacak. Şu anki sonuçlara göre, Pezeşkiyan en yakın rakibi Said Celili ile arasındaki farkı açarak liderliğini sürdürüyor.

29.06.2024 11:35
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(TAHRAN)  - İran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların büyük kısmı sayıldı. Reformist aday Mesud Pezeşkiyan seçimi önde götürüyor. Pezeşkiyan'a destek yüzde 50'nin altında kalırsa İran Anayasası gereği seçimler ikinci tura kalacak. Bu durumda ikinci tur seçimleri, 5 Temmuz'da yapılacak.

İçişleri Bakanlığının paylaştığı son verilere göre, 19 milyon 70 bine yakın oy sayıldı. Eski sağlık bakanı ve yarıştaki tek reformist aday Mesud Pezeşkiyan'ın 8 milyonun üzerinde oy alarak, en yakın rakibi eski nükleer baş müzakereci Said Celili ile arasındaki farkı biraz daha açtı.

İran Anayasası'nın 117. maddesine göre, cumhurbaşkanı seçilebilebilmenin şartı seçimlerin ilk turunda, oy kullanan seçmenin yüzde 50'sinden fazlasının desteğini almak gerekiyor.

Şu andaki sonuçlara göre, Pezeşkiyan 8 milyon 302 bin 577 oy alırken, diğer aday Celili 7 milyon 189 bin 756 oy aldı. İran seçim merkezi sözcüsü Muhsin İslami'nin verilere doğrularken, sonuçlar henüz resmi olarak ilan edilmedi. Mevcut sonuçlara göre, ülkenin 5 Temmuz'da Pezeşkiyan ve Celili arasında ikinci tur seçimlerine gitmesi olası görünüyor.

Cumhurbaşkanlığı için yarışan diğer adaylardan, İran Meclis Başkanı Muhammed Bager Kalibaf 2 milyon 676 bin 512, eski İçişleri Bakanı Mustafa Pürmuhammedi de 158 bin 314 oy aldı.

Seçimde, 61 milyondan fazla İranlı seçmen oy kullanma hakkına sahipken, katılım oranının düşük olması nedeniyle oy verme süresi üç kez uzatılmış, yerel saatle sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi gece yarısı saat 24.00'te sona ermişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya İran Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Pezeşkiyan Önde Gidiyor - Son Dakika

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