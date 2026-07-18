İran\'da ABD Saldırıları: 50 Ölü, 500 Yaralı

İRAN Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, ABD tarafından 27 Haziran'dan bu yana düzenlenen hava saldırılarında 50 kişinin yaşamını yitirdiğini, 500'den fazla kişinin ise yaralandığını bildirdi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Haziran-18 Temmuz tarihlerini kapsayan dönemde ABD'nin düzenlediği saldırılarda 50 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının ise 500'ü aştığını kaydetti. Açıklamasında kadın ve çocuk kayıplarına da değinen Sözcü Kirmanpur, hayatını kaybedenler arasında 5 kadın ile 2 çocuğun bulunduğunu aktardı. Yaralılar arasında ise 32 kadın ile 18 çocuğun yer aldığı belirtildi.

Yaralıların tedavi süreçlerine ilişkin güncel verileri de paylaşan Kirmanpur, hastanelerde bugüne kadar 28 cerrahi operasyon gerçekleştirildiğini ifade etti. Müdahalelerin ardından 460 kişinin taburcu edildiğini belirten Kirmanpur, 37 kişinin tedavisinin ise halihazırda hastanelerde sürdürüldüğünü duyurdu.