İran\'da ABD Saldırıları: 55 Ölü

İRAN Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 27 Haziran'dan itibaren düzenlediği saldırılarda 55 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, sanal medya hesabından saldırılara ilişkin son bilgileri paylaştı. Kirmanpur, ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 55 kişinin hayatını kaybettiğini, 629 kişinin yaralandığını belirtti.