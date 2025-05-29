İran\'da açılan "Cehennem" parkı ülkeyi karıştırdı

İran'ın Fumen şehri Devrim Muhafızları Ordusu Komutanlığı, "cehennem", "sırat köprüsü", "Münker ve Nekir ile karşılaşma" ve "kabir durumu" gibi bölümleri olan bir park inşa etti. Böyle bir park alanının inşası toplum içerisinde tartışmalara neden oldu.

CAFERİ: FAALİYETE ONAY VERDİLER

Fumen şehri Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Muhsin Caferi, faaliyeti savunarak Kum'daki dini merilerin faaliyeti onayladıklarını söyledi.

ALTINDA ATEŞ YANAN KÖPRÜDEN GEÇECEKLER

Alanı ziyaret eden kişiler, altında ateş yanan köprüden geçiyor. Zebanileri temsil eden kişiler, mezarlarda bulunanları darp ederek kabir azabı tasvir ediliyor.

DMO, proje için bir de Telegram kanalı kurdu. Projenin Telegram kanalı,programda ziyaretçilerin bazı güncel askeri teçhizatları yakından görmeleri için dev askeri teçhizatların yer aldığı çekici bir sergi hazırlandığını duyurdu. İran'da birçok kesim, DMO'nun faaliyetine tepki gösteriyor.