İran'da Ayetullah Abbas Ali Süleymani'nin katil zanlısı idama mahkum edildi - Son Dakika
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İran'da Ayetullah Abbas Ali Süleymani'nin katil zanlısı idama mahkum edildi

İran'da Ayetullah Abbas Ali Süleymani'nin katil zanlısı idama mahkum edildi

14.06.2023 17:17

İran'da Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Abbas Ali Süleymani'ye yönelik düzenlenen silahlı saldırının faili, kasten cinayet suçlamasıyla idama mahkum edildi. Ülke liderini seçen, denetleyen ve azledebilen bir kurum olarak bilinen Uzmanlar Meclisi'nin üyesi Süleymani, 26 Nisan'da Mazenderan eyaletinin Babulser şehrinde uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti.

İran'da Uzmanlar Meclisi Üyesi, din adamı Ayetullah Abbas Ali Süleymani'nin hayatını kaybettiği silahlı saldırının faili, idama mahkum edildi.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Mazenderan Yargısı Başkanı Hüccetulislam Ekberi, Uzmanlar Meclisi Üyesi Süleymani'ye yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili davada, kararın açıklandığını belirtti.

Saldırının faili olarak yargılanan sanığın mahkemede "kasten cinayet" suçlamasıyla kısas cezasına çarptırıldığını aktaran Ekberi, sanığın kimliğini açıklamadı.

İran'da ülke liderini seçen, denetleyen ve azledebilen bir kurum olarak bilinen Uzmanlar Meclisi'nin Üyesi Ayetullah Abbas Ali Süleymani, 26 Nisan'da Mazenderan eyaletinin Babulser şehrinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya İran'da Ayetullah Abbas Ali Süleymani'nin katil zanlısı idama mahkum edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da Ayetullah Abbas Ali Süleymani'nin katil zanlısı idama mahkum edildi - Son Dakika
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