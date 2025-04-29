İRAN'ın İsfahan eyaletinde bir fabrikada meydana gelen patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran'ın İsfahan eyaletinin Şahinşehr kentinde bir fabrikada yaşanan patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İsfahan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mensur Şişefuruş, Şahinşehr kentindeki patlamaya ilişkin açıklamada bulundu. Şişefuruş, patlamanın yerel saatle 10.30'da Şahinşehr'deki bir fabrikanın deposunda meydana geldiğini belirterek acil durum ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirtti.
Şişefuruş, olayda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını söyledi.
Son Dakika › Dünya › İran'da Fabrika Patlaması: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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