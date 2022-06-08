İran'da facia! Yolcu treni raydan çıktı: 17 ölü, 50 yaralı - Son Dakika
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İran'da facia! Yolcu treni raydan çıktı: 17 ölü, 50 yaralı

08.06.2022 09:49

İran'da Tabas-Yezd seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu büyük bir felaket yaşandı. Yaşanan kazada, ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybederken 50 kişi de yaralandı.

İran resmi ajansı İRNA'ya göre, Tabas Özel Valisi Ali Ekber Rahimi, bu sabah bir trenin dört vagonunun raydan çıktığını ve tüm Kızılay, acil durum ve demir yolu kurtarma birimlerinin sahaya intikal ettiğini bildirdi. İlk belirlemelere göre 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin yaralandığını ancak kazanın ciddiyeti nedeniyle bu sayının artabileceğini belirten Rahimi, olay yerine ambulansların yanı sıra helikopter de sevk edildiğini kaydetti.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Güney Horasan Kızılay Müdürü Muhammed Rıza Rızayi de trenin sabah saat 05.30'da Tabas-Yezd yolunun (Mezino istasyonu) 50. kilometresinde raydan çıktığını ifade etti. Rızayi, şu ana kadar olay yerine 6 Kızılay ekibinin gönderildiğini, kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

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Kaynak: AA

Kızılay, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'da facia! Yolcu treni raydan çıktı: 17 ölü, 50 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da facia! Yolcu treni raydan çıktı: 17 ölü, 50 yaralı - Son Dakika
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