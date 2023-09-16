İran'da Mahsa Emini'nin babasına suikast girişimi engellendi - Son Dakika

İran'da Mahsa Emini'nin babasına suikast girişimi engellendi

İran\'da Mahsa Emini\'nin babasına suikast girişimi engellendi
Son Güncelleme: 16.09.2023 22:36

İran'da başörtüsü mecburiyetine uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Emini'nin babası Emced Emini'ye yönelik suikast girişimi engellendi. Terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin suikast girişimi, emniyet güçlerinin müdahalesiyle Ayçi Kabristanı yolunda engellendi ve şahıslar yakalandı. Mahsa Emini'nin babasının gözaltına alındığı iddiaları ise yalanlandı. Ülkede protestoların yeniden canlanma ihtimali üzerine güvenlik güçleri tedbirlerini artırmıştı.

İran'da başörtüsü mecburiyetine riayet etmediği gerekçesiyle gözaltına alınan ve polis nezaretinde hayatını kaybeden Mahsa Emini'nin babası Emced Emini'ye yönelik suikast girişiminin engellendiği bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kürdistan Eyaleti Vali Yardımcısı Mehdi Ramazani suikast girişimine ilişkin açıklamada bulundu.

Ramazani, "Terör örgütleriyle iltisaklı birkaç kişinin Ayçi Kabristanı yolunda Mahsa Emini'nin babası Emced Emini'ye suikast girişimi emniyet güçlerinin müdahalesiyle engellendi, şahıslar yakalandı." ifadelerini kullandı.

Emini'nin babasının gözaltına alındığı iddia edilmişti

Öte yandan muhalif haber kaynakları, Mahsa Emini'nin ölüm yıl dönümünde babası Emced Emini'nin Kürdistan eyaletine bağlı Sakkız kentinde evinden çıkarken gözaltına alındığını iddia etmişti.

İran resmi ajansı IRNA ise konuyla ilgili haberinde, iddiayı yalanlayarak Emini'nin babası ve ailesinin Sakkız kentindeki evlerinde olduğunu ve gözaltına alınmadığını duyurmuştu.

Sosyal medyada, Mahsa Emini'nin mezarının olduğu Ayçi Kabristanı'na giden yolların kapatıldığına dair görüntüler paylaşılmıştı.

Başörtüsü mecburiyetine riayet etmediği gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Emini'nin polis nezaretindeyken ölümünün birinci yılının arifesinde ülkede protestoların yeniden canlanma ihtimali üzerine güvenlik güçleri ülke genelinde tedbirlerini artırmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İran'da Mahsa Emini'nin babasına suikast girişimi engellendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da Mahsa Emini'nin babasına suikast girişimi engellendi - Son Dakika
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