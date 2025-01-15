İRAN'ın Reşt kenti yakınlarında polis eğitim uçağının düştüğü ve uçaktaki 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran Polisi Halkla İlişkiler Birimi, İran'ın kuzeyindeki Gilan eyaletinin Reşt kenti yakınlarında polis eğitim uçağının teknik arıza nedeniyle düştüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada, uçaktaki pilot, yardımcı pilot ve uçuş mühendisinden oluşan 3 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiğini belirtildi. Yetkililer, uçağın modeline ilişkin bilgi paylaşmadı.
Son Dakika › Dünya › İran'da Polis Eğitim Uçağı Düştü: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?