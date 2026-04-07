İran\'da Savaş Gönüllüsü 14 Milyon

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 14 milyon İranlının ABD ile İsrail'e karşı ülkesini savunmak için kayıt yaptırdığını belirterek, "Canımı feda etmeye hazırım" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, savaşa katılmak isteyen gönüllüleri toplamayı amaçlayan 'Canfeda' kampanyasına şu ana kadar 14 milyondan fazla İranlının kayıt yaptırdığını bildirdi. Pezeşkiyan, "Bugüne kadar 14 milyondan fazla cesur İranlı, İran'ı savunmak için canlarını feda etmeye hazır olduklarını açıkladı. Ben de İran için canımı feda ettim, ediyorum ve etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.