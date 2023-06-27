İran'da toz fırtınası nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı 764'e çıktı - Son Dakika
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İran'da toz fırtınası nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı 764'e çıktı

27.06.2023 09:20

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde son dört günde toz fırtınası nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı 764'e ulaştı. Eyaletin Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Mohibbi, Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde toz fırtınası ile taşınan ince toz nedeniyle 649 kişi taburcu edilirken, 115 kişinin tedavisi devam ediyor.

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde toz fırtınası nedeniyle son dört günde hastaneye kaldırılanların sayısı 764'e ulaştı.Fırtınanın devam edileceğini açıklayan yetkililer, kalp ve solunum yolları rahatsızlığı bulunan kişilerin dışarı çıkmaması uyarısı yapmıştı.

BİR KISMI TABURCU EDİLDİ

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Sistan-Beluçistan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Mohibbi, eyaletin Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde toz fırtınası ile taşınan ince toz nedeniyle son dört günde 764 kişinin hastane ve tıp merkezlerine sevk edildiğini belirtti. Hastanelere kaldırılan 649 kişinin taburcu edildiğini kaydeden Mohibbi, 115 kişinin tedavisinin ise devam ettiğini aktardı.

RÜZGARIN HIZI SAATTE 100 KM

Mohibbi, pazar günü yaptığı açıklamada toz nedeniyle 330 kişinin hastaneye kaldırıldığını bunlardan 57'nin hastanelerde tedavisinin sürdüğünü belirtmişti. Sistan-Beluçistan Meteorolojik Tahmin ve Uyarı Merkezi Başkanı Ali Mollaşahi de aynı günkü açıklamasında, eyaletin kuzey bölgelerindeki toz fırtınasının pazartesi gününe kadar devam edeceğini, rüzgarın hızının saatte 100 kilometreye ulaşacağını tahmin ettiklerini bildirmişti.

HASTA OLANLARA UYARI YAPILDI

Mollaşahi, havadaki tozun fazlalığı nedeniyle özellikle kalp ve solunum yolları rahatsızlığı bulunan kişilerin dışarı çıkmaması gerektiğine ilişkin uyarı yapmıştı.

Kaynak: AA
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İran'da toz fırtınası nedeniyle 330 kişi hastanelere kaldırıldı İran'da toz fırtınası nedeniyle 330 kişi hastanelere kaldırıldı

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Son Dakika Dünya İran'da toz fırtınası nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı 764'e çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da toz fırtınası nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı 764'e çıktı - Son Dakika
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