İsrail ve İran arasındaki savaş 3. gününe girerken her iki ülkede de tansiyon yükseldi. Hem İran hem de İsrail ülkelerindeki önlemleri artırmaya başladı.
İran, tüm eğitim kurumlarını tatil etti. Ülke genelinde okulların ikinci bir açıklamaya kadar kapalı kalacağı belirtildi.
İran'ın İsrail'de özellikle şehir merkezlerini hedef almasının ardından İsrail de tedbirleri artırdı. İsrail'de OHAL 30 Haziran'a kadar uzatıldı.
İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.
İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 78 olarak açıklandı.
İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.
Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.
Son Dakika › Dünya › İran'da tüm eğitim kurumları süresiz tatil edildi, İsrail'de OHAL uzatıldı - Son Dakika
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