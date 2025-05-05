İran\'da Uçak Zorunlu İniş Yaptı

İRAN'da yolcu uçağının teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptığı bildirildi.

İran'da Tahran-Buşehr seferini yapmak üzere Tahran'dan havalanan ATA Hava Yolları'na ait yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı. İran Buşehr Havalimanı Müdürü Abbas İsmaili, teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yapan yolcu uçağıyla ilgili açıklamada bulundu. İsmaili, uçağın teknik arıza nedeniyle Tahran Mihrabad Havalimanı'na döndüğünü, arızanın giderilmesinin ardından uçağın seferine devam ettiğini belirtti.