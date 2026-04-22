İran\'dan ABD Ablukasına Sert Tepki

22.04.2026 13:02
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD'nin ablukasını 'savaş eylemi' olarak nitelendirdi.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasını 'savaş eylemi' olarak nitelendirerek, "Ticari bir gemiyi vurmak ve mürettebatını rehin almak çok daha büyük bir ateşkes ihlalidir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgede devam eden abluka kararına ve ateşkes ihlali iddialarına yanıt verdi. İran limanlarının ablukaya alınmasının bir 'savaş eylemi' anlamına geldiğini ve bu durumun mevcut ateşkesin açık bir ihlali olduğunu savunan Arakçi, "Ticari bir gemiyi vurmak ve mürettebatını rehin almak çok daha büyük bir ihlaldir" ifadelerini kullandı.

Diplomatik ve ekonomik dayatmalara karşı hazırlıklı olduklarını vurgulayan Arakçi, "İran, kısıtlamaları nasıl etkisiz hale getireceğini, çıkarlarını nasıl savunacağını ve zorbalığa karşı nasıl direneceğini bilmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Diplomasi, Savunma, Ekonomi, Dünya, İran, Son Dakika

