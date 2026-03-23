İran\'dan ABD ve İsrail\'e Nükleer Tazminat Talepleri

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ülkelerine mektup yazdı. Arakçi mektubunda, ABD ve İsrail'in İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, "ABD ve İsrail, İran'ın nükleer tesislerine yaptığı saldırıların zararlarını telafi etmeli" ifadesini kullandı.

Nükleer tesislerin hedef alınmasının radyoaktif sızıntılara yol açabileceği uyarısında bulunan Arakçi, BMGK'nın İsrail'i 'Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT)' dahil etmesi gerektiğini bildirdi. Arakçi ayrıca İsrail'e ait nükleer tesislerin de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından denetlenmesini talep etti.