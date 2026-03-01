İran\'dan ABD ve İsrail\'e Tehdit

İRAN Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ve İsrail'i 'daha önce hiç karşılaşmadıkları bir güçle vuracaklarını' bildirdi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün İran, Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'e füzeler fırlattı ve bu füzeler onlara zarar verdi. Bugün ise onları daha önce hiç karşılaşmadıkları bir güçle vuracağız" ifadelerini kullandı.