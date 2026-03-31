İran\'dan ABD\'ye Hark Adası Tepkisi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ABD'nin Hark Adası'na çıkarma yapma hazırlıklarına ilişkin açıklamada bulundu. Arif, "Trump yalnızca asker gönderme kararı alabilir ancak askerlerin geri dönüşleri ile ilgili karar ona ait olmaz. Çünkü cehennemden kimse evine geri dönmez" ifadelerini kullandı.
