İran\'dan ABD\'ye Mesaj: Operasyonlarımız Savunma Amaçlı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, kısa süre önce hedef alınan ABD'ye ait 'E-3 AWACS' erken uyarı uçağının fotoğrafını paylaştı. Ülkesinin, Suudi Arabistan Krallığı'na saygı duyduğunu ve onu kardeş bir ülke olarak gördüğünü belirten Arakçi, "Operasyonlarımız, Araplara da İranlılara da saygı duymayan ve güvenlik sağlayamayan düşman saldırganlara yöneliktir" ifadelerini kullandı.

Arakçi, ABD'nin bölgedeki hava komuta sistemlerine düzenlenen saldırılara dikkat çekerek, "ABD güçlerini bölgeden çıkarmanın tam zamanı" değerlendirmesinde bulundu.