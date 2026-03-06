İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama - Son Dakika
06.03.2026 22:06  Güncelleme: 23:12
Nahçıvan Havaalanı'na yapılan İHA saldırısının ardından, "Şerefsizler, bize karşı bu terör eylemini gerçekleştirenler pişman olacaklar." diyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e İran'dan tansiyonu yükseltecek bir açıklama geldi. Üst düzey bir İran güvenlik kaynağının, Tahran'ın Azerbaycan'a saldırmayı amaçlasa bunu küçük bir İHA ile yapmayacağını söylediği iddia edildi.

Üst düzey bir İran güvenlik kaynağı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in son açıklamalarına yanıt vererek, İran'ın Azerbaycan'a saldırmayı amaçlamış olsaydı bunu küçük bir insansız hava aracıyla yapmayacağını belirtti.

"AZERBAYCAN'A SALDIRSAK KÜÇÜK BİR İHA İLE YAPMAZDIK"

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki havaalanına İran'dan insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırı Azerbaycan ile İran arasında gerilimi iyice artırdı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in zehir zemberek açıklamalarına İran'dan tehdit dolu açıklama geldi.

İran'dan üst düzey bir güvenlik kaynağı, Tahran'ın Azerbaycan'a saldırmayı amaçlasa bunu küçük bir İHA ile sınırlı bırakmayacağını söyledi.

ALİYEV: BU ŞEREFSİZLER PİŞMAN OLACAK"

Aliyev, Nahçıvan'a yapılan saldırının ardından yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Bu şerefsizler, bize karşı bu terör eylemini gerçekleştirenler pişman olacaklar. Bizim gücümüzü sınamasınlar. Bizim gücümüzü sınamak isteyenlerin başı 'Demir Yumruk' aracılığıyla kırıldı. Bugünkü olay da aynı sonucu doğuracaktır. Bu nedenle bu meseleyle ilgili eylem planı hazırlanmalıdır. Bütün talimatlar verildi. İran'ın Bakü Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı, protesto notası verildi. Diğer diplomatik adımlar da atılacaktır. Sınırla ilgili gerekli talimatlar verilmiştir."

    Yorumlar (2)

  • Vakkas Can Vakkas Can:
    alivey sen kime çalışıyorsun israhilemi senin İran’la ne sorunun olabilir israhile güvenerek yiğitlik yapma onlardan dost olmaz olamazda tabiki Müslümansan İran’ın RABBİM yar ve yardımcısı olsun İNŞALLAH 42 3 Yanıtla
  • mcakiralp_2024 mcakiralp_2024:
    he tabi he tabi 8 10 Yanıtla
