İran ve İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar alevlendi. İsrail, İran'ın başkenti Tahran'da yeni saldırı dalgası başlattı. İran'dan ise yanıt gecikmedi.
ran İsrail'in Hayfa şehrini balistik füzelerle vurdu. Şehirde patlamaların ardından birçok noktada yangın çıktı. İsrailliler panikle sığınaklara kaçarken, bazıları ise o anları kayıt altına almaya çalıştı.
Bir İsrailli, İran'ın füzelerini cep telefonuyla kaydederken, hiç beklemediği bir olay yaşandı. Füzelerden biri, çok yakınına isabet etti.
Son Dakika › Dünya › İran'dan ateşlenen füzeler, kayıt yapan İsrailli'nin yakınına düştü - Son Dakika
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