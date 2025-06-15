İran\'dan ateşlenen füzeler, kayıt yapan İsrailli\'nin yakınına düştü

İran ve İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar alevlendi. İsrail, İran'ın başkenti Tahran'da yeni saldırı dalgası başlattı. İran'dan ise yanıt gecikmedi.

İRAN, HAYFA'YI FÜZELERLE VURDU

ran İsrail'in Hayfa şehrini balistik füzelerle vurdu. Şehirde patlamaların ardından birçok noktada yangın çıktı. İsrailliler panikle sığınaklara kaçarken, bazıları ise o anları kayıt altına almaya çalıştı.

FÜZE ÇOK YAKININA İSABET ETTİ

Bir İsrailli, İran'ın füzelerini cep telefonuyla kaydederken, hiç beklemediği bir olay yaşandı. Füzelerden biri, çok yakınına isabet etti.