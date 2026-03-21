İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "İslam ülkeleri ve komşularımızla çatışma niyetimiz yok" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in, bölgedeki anlaşmazlıktan çıkar sağlayan tek ülke olduğunu belirtti. Pezeşkiyan, "İslam ülkeleri ve komşularımızla çatışma niyetimiz yok. Allah'tan, bize güç ve basiret vermesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › İran'dan Barış Mesajı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.