İran'dan Diego Garcia Üssüne Füze Saldırısı - Son Dakika
BBC

İran'dan Diego Garcia Üssüne Füze Saldırısı

İran\'dan Diego Garcia Üssüne Füze Saldırısı
21.03.2026 14:31
İran, Diego Garcia'daki İngiliz-ABD üssüne füze attı, ancak saldırı başarısız oldu.

BBC'nin edindiği bilgilere göre, İran Chagos Adaları'nda bulunan Diego Garcia'daki İngiliz-ABD ortak üssüne füze saldırısı düzenledi. Ancak gönderilen iki füze de üsse ulaşmadı.

Saldırının başarısız olduğu ve İngiltere'nin askeri üslerinin kullanımını genişletileceğini açıklamasından önce gerçekleştiği bildiriliyor.

Wall Street Journal ve CNN, üsse iki orta menzilli balistik füze atıldığını yazdı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada füze saldırısını doğrulamadı veya yalanlamadı:

"İran'ın bölge genelinde yaptığı ve Hürmüz Boğazı'nı rehin alan pervasız saldırıları, İngiliz çıkarları ve İngiliz müttefikleri için bir tehdittir.

"İngiliz Hava Kuvvetleri jetleri ve diğer askeri unsurları, bölgedeki halkımızı ve personelimizi savunmaya devam ediyor".

İngiltere, 20 Mart akşamı ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı hedef alan İran noktalarına yönelik saldırılar düzenlemek amacıyla İngiliz üslerini kullanmasını onayladı.

Savaşta son durum ne?

AFP ve Reuters'ın 21 Mart sabahı Irak istihbaratından yapılan açıklamaya dayanarak bildirdiğine göre, Irak Ulusal İstihbarat Servisi karargahını hedef alan İHA saldırısında bir subay öldürüldü.

Öte yandan İran Atom Enerjisi Kurumu (AEOI), İran'ın merkezindeki Natanz nükleer tesisinin 21 Mart sabahı tekrar saldırıya uğradığını açıkladı.

İran medyasında yayımlanan bir açıklamada, radyoaktif kirlenmeyle ilgili "teknik ve uzman değerlendirmelerinin" yapıldığı ve sonuçlara göre "tesiste radyoaktif madde sızıntısı tespit edilmediği ve çevredeki yerleşim yerlerinde yaşayanlar için herhangi bir tehlike bulunmadığı" belirtti.

Kurum saldırıyı kınayarak bunun "NPT (Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması), nükleer güvenlik ve emniyetle ilgili diğer düzenlemelerin ihlali" olduğunu söyledi.

Haziran ayında ABD, Natanz, Fordo ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise bomba atmış ve Başkan Donald Trump daha sonra saldırıların İran nükleer programını "tamamen yok ettiğini" iddia etmişti.

Kaynak: BBC

Güvenlik, Dünya, Diego, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'dan Diego Garcia Üssüne Füze Saldırısı - Son Dakika

BBC
SON DAKİKA: İran'dan Diego Garcia Üssüne Füze Saldırısı - Son Dakika
Advertisement
