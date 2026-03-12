İran\'dan Hamaney\'in eşi öldü iddialarına yalanlama

İran devlet medyası, eski İran Yüksek Lideri Ali Hamaney'in eşi Mansure Hüceste Bakırzade hakkında ortaya atılanölüm iddialarını yalanladı. İranlı yetkililer, Bakırzade'nin hayatta olduğunu belirterek daha önce yayılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

ÖLÜM HABERLERİ YALANLANDI

İran'a yakın kaynaklar ve yarı resmi Fars Haber Ajansı, Bakırzade'nin ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybettiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıkladı. Açıklamada, saldırılarda ağır yaralandığına dair iddialar bulunsa da öldüğüne ilişkin bilgilerin "yanlış" olduğu ifade edildi.

Söz konusu saldırılar sırasında İran'ın üst düzey yönetimini hedef alan geniş çaplı bir operasyon düzenlenmiş ve saldırılarda çok sayıda üst düzey isim ile Hamaney'in ailesinden bazı kişilerin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

YENİ LİDERİN AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

İran medyasında yer alan haberlerde, ülkenin yeni Yüksek LideriMücteba Hamaney'in yaptığı açıklamada babası ve bazı aile üyeleri için taziye mesajı yayımladığı, ancak annesinin adını anmamasının Bakırzade'nin hayatta olduğu yönündeki iddiaları güçlendirdiği belirtildi.

MANSURE HÜCESTE BAKIRZADE KİMDİR?

1947 yılında İran'ın Meşhed kentinde doğan Mansure Hüceste Bakırzadegenç yaşta Ali Hamaney ile evlendi. Çiftin altı çocuğu bulunuyor. Bakırzade, İran siyasetinde önemli bir figürün eşi olmasına rağmen uzun yıllar kamuoyundan uzak ve daha çok özel hayatında kalan bir profil çizdi.