İran\'dan Hürmüz Boğazı Açıklaması

İRAN lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, " Hürmüz Boğazı'nın anahtarı bizim ellerimizde" dedi.

İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, sanal medya hesabından, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamada bulundu. İran diplomasisinin tarih boyunca amacının ve temel ilkesinin İran'ı korumak olduğunu belirten Velayeti, "Hürmüz Boğazı'nın anahtarı bizim güçlü ellerimizdedir" ifadesini kullandı.