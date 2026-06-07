İRAN, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden 2 milyon dolara kadar geçiş ücreti alındığını bildirdi.
İran Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Muhsin Zengene, ülke basınına Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere ilişkin açıklamada bulundu. Zengene, boğazdan geçen gemilerden alınan ücretlerin ortalama 1,5 ile 2 milyon dolar arasında değiştiğini söyledi.
Son Dakika › Dünya › İran'dan Hürmüz Boğazı'na Geçiş Ücreti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?