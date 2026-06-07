İran'dan Hürmüz Boğazı'na Geçiş Ücreti - Son Dakika
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İran'dan Hürmüz Boğazı'na Geçiş Ücreti

İran\'dan Hürmüz Boğazı\'na Geçiş Ücreti
07.06.2026 15:14
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İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden 1,5-2 milyon dolar geçiş ücreti alacağını açıkladı.

İRAN, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden 2 milyon dolara kadar geçiş ücreti alındığını bildirdi.

İran Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Muhsin Zengene, ülke basınına Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere ilişkin açıklamada bulundu. Zengene, boğazdan geçen gemilerden alınan ücretlerin ortalama 1,5 ile 2 milyon dolar arasında değiştiğini söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İran'dan Hürmüz Boğazı'na Geçiş Ücreti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'dan Hürmüz Boğazı'na Geçiş Ücreti - Son Dakika
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