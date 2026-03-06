İran'dan Kuzey Irak'a açık tehdit: Sert karşılık verilecek - Son Dakika
İran'dan Kuzey Irak'a açık tehdit: Sert karşılık verilecek

İran\'dan Kuzey Irak\'a açık tehdit: Sert karşılık verilecek
06.03.2026 19:47
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail'in İran'a karşı faaliyet yürüttüğü noktaların hedef alınacağını bildirirken, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkililerini sınır hattında düşman güçlerin konuşlandırılmasına yönelik herhangi bir adım atılması halinde sert karşılık verileceği konusunda uyardı.

ABD ile İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleri devam ederken Tahran'dan dikkat çeken bir mesaj geldi.

"ABD VE SİYONİST REJİMİN İRAN'A KARŞI FAALİYET YÜRÜTTÜĞÜ HER YER HEDEF ALINACAK"

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırıları ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) İran'a karşı konuşlandırılabilecek unsurlara ilişkin bir açıklama yayımladı.

Karargah, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ülke sınırları boyunca tam istihbarat hakimiyetine sahip olduğunu ve tüm hareketlilikleri yakından takip ettiğini bildirdi. Açıklamada, "Bölge ülkelerinin ulusal egemenliğine saygı duyduğumuzu vurguluyoruz ancak ABD ve Siyonist rejimin İran'a karşı faaliyet yürüttüğü veya askeri eylem gerçekleştirdiği her yer şiddetle hedef alınacaktır" denildi.

IKBY'YE "SERT KARŞILIK VERİLECEK" UYARISI

Açıklamada ayrıca, "IKBY yetkililerini, İran sınır hattında düşman güçlerin konuşlandırılmasına yönelik herhangi bir adım atılması veya iş birliği yapılması durumunda İran Silahlı Kuvvetleri'nin sert müdahalesiyle karşılık verileceği konusunda uyarıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: İHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.