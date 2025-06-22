İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e düzenlenen son saldırıda 40 füze kullanıldığını bildirdi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e düzenlenen son saldırıda 40 füze kullanıldığını ve bu saldırıda ilk defa Hayber Şekan tipi füzelerin kullanıldığını açıkladı. Açıklamada, "Silahlı kuvvetlerin kapasitelerinin temel kısımlarının henüz faaliyete geçirilmediği" kaydedildi.
Son Dakika › Dünya › İran'dan İsrail'e 40 Füze Saldırısı - Son Dakika
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