İran'dan İsrail'e Eleştiri
İran'dan İsrail'e Eleştiri

İran\'dan İsrail\'e Eleştiri
16.02.2026 10:06
Laricani, İsrail'in müzakereleri sabote ettiğini ve İran'ın nükleer konulardaki iş birliğine açık olduğunu belirtti.

İRAN Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, "İsrail müzakereleri sabote etmeye çalışıyor" dedi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Katar basınına gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Laricani, müzakere sürecinin devam ettiğini ve bölge ülkelerinin de müzakerelerin başarıya ulaşması için çaba gösterdiğini belirtti. Laricani, kendisinin, Tahran'ın görüşlerini ABD'ye iletilmek üzere Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'ye verdiği mektupla ilgili, "ABD'den şu ana kadar resmi bir yanıt alınmadı. ABD müzakerelerde kendi çıkarlarını İsrail'in çıkarlarından ayrı olarak değerlendirebilir" ifadelerini kullandı.

İran'ın, müzakerelerde iş birliğine açık olduğunu kaydeden Laricani, "Trump'n sık sık dile getirdiği amaç İran'ın nükleer silaha sahip olmamasıdır. Bu İran'ın karşı çıkmadığı ortak noktadır. Önceki dönemlerde de müzakere taraftarıydık şimdi de. Füze konusu İran'ın ulusal güvenliğini ilgilendiren bir mesele olduğu için görüşmelerde bu konu yer almayacak. Nükleer mesele dışındaki her konu süreci akamete uğratır" diye konuştu.

Laricani, İsrail'in müzakereleri sabote etmeye çalıştığını söyleyerek, "Karşı tarafın önceki tecrübeleri dikkate alarak yeni bir savaş aradığını düşünmüyorum ancak bize zor kullanırlarsa karşılığını alırlar. Savaş peşinde değiliz ama hazırlıklıyız. Biz ABD ile müzakere ediyoruz. Bugün en büyük düşmanımız İsrail" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

