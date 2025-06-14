İran\'dan İsrail\'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar

İsrail'in gece saatlerinde başlattığı hava harekâtında birçok stratejik hedef vurulurken, İran'ın misillemesi de gecikmedi. İsrail şehirlerinde sirenler çalarken halk sığınaklara akın etti. Görgü tanıkları, başkent Tel Aviv ve Hayfa'da patlama seslerinin gece boyunca sürdüğünü belirtti.

İRAN'DAN İSRAİL'E GÖZDAĞI

Savaşın ikinci gününde İran cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi. İran Savunma Bakanlığı, sosyal medyada ağır tahribat gücüne sahip yeni nesil füze sistemlerine ait görüntüler paylaştı. Bu adım, İsrail'e açık bir gözdağı olarak yorumlandı.

DÜNYA NEFESİNİ TUTTU

Savaşın etkileri yalnızca iki ülkeyle sınırlı kalmadı. ABD, AB ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluş taraflara itidal çağrısı yaparken, dünya medyası gelişmeleri "anbean" takip ediyor. Bölgedeki gerilimin daha da yayılması durumunda Orta Doğu'da yeni bir savaş senaryosu ihtimali masada.