İRAN Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, İsrail saldırısında küçük hasarlar aldıklarını söyledi.
İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, İsrail saldırısında küçük hasarlar aldıklarını ve bu hasarların onarıldığını belirtti. İsrail'in bölgedeki tutumunu değerlendiren Nasırzade, İsrail'in uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiğini aktardı.
Bakan Nasırzade, İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarına ilişkin, "Bilgimiz ve bilimsel gücümüzle bunları onarıp yenileriyle değiştirdik" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › İran'dan İsrail Saldırısına Cevap - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?