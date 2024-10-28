İran\'dan İsrail Saldırısına Cevap

Dünya

İRAN Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, İsrail saldırısında küçük hasarlar aldıklarını söyledi.

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, İsrail saldırısında küçük hasarlar aldıklarını ve bu hasarların onarıldığını belirtti. İsrail'in bölgedeki tutumunu değerlendiren Nasırzade, İsrail'in uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiğini aktardı.

Bakan Nasırzade, İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarına ilişkin, "Bilgimiz ve bilimsel gücümüzle bunları onarıp yenileriyle değiştirdik" ifadelerini kullandı.