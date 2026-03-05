İran'dan kara harekatı çıkışı: Savaşçı evlatlarımız onları bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan kara harekatı çıkışı: Savaşçı evlatlarımız onları bekliyor

İran\'dan kara harekatı çıkışı: Savaşçı evlatlarımız onları bekliyor
05.03.2026 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, bazı ABD'li yetkililerin İran'a kara harekatı planladıklarını söylediğini belirterek, ''İmam Humeyni ve İmam Hamaney'in savaşçı evlatları onları bekliyor'' dedi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, bazı ABD'li yetkililerin İran'a kara harekatı planladıklarını söylediğini belirterek, "İmam Humeyni ve İmam Hamaney'in savaşçı evlatları onları bekliyor" dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken; ABD'nin kara harekatı da gündeme geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, bazı ABD'li yetkililerin birkaç bin askerle İran'a yönelik kara harekatı planladıklarını söylediklerini belirtti.

"SAVAŞÇI EVLATLARIMIZ ONLARI BEKLİYOR"

Laricani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İmam Humeyni ve İmam Hamaney'in savaşçı evlatları, sorumsuz ABD yetkililerini binlerce ölü ve esirle rezil etmek için onları bekliyor. İran toprakları cehennemliklerin dans edeceği bir yer değildir" ifadelerini kullandı.

ABD-İSRAİL'İN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Siyaset, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'dan kara harekatı çıkışı: Savaşçı evlatlarımız onları bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de, Hamaney’in ölümüne 54 milyon dolarlık bahis oynandı ABD'de, Hamaney'in ölümüne 54 milyon dolarlık bahis oynandı
Yaşanan acının en net hali: ’’Savaş’’ kelimesini duyar duymaz boğazı düğümlendi Yaşanan acının en net hali: ''Savaş'' kelimesini duyar duymaz boğazı düğümlendi
İsrail ordusundan İran’a yeni hava saldırısı Tahran’da patlamalar yaşanıyor İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor
Kocaelispor, kupada Beyoğlu Yeni Çarşı’ya kaybetti Kocaelispor, kupada Beyoğlu Yeni Çarşı'ya kaybetti
Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finale yükseldi Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finale yükseldi
’’Yoğun bakımdaydık, odaya çıktık’’ diyen Sergen Yalçın’dan derbi mesajı ''Yoğun bakımdaydık, odaya çıktık'' diyen Sergen Yalçın'dan derbi mesajı

20:02
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
19:14
ABD Başkanı Trump’tan İspanya ve İngiltere’ye İran tepkisi
ABD Başkanı Trump'tan İspanya ve İngiltere'ye İran tepkisi
18:22
İngiltere, Katar’a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu
İngiltere, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu
18:11
Rusya, tarafını açıkça ilan etti: Bu bizim savaşımız değil
Rusya, tarafını açıkça ilan etti: Bu bizim savaşımız değil
18:08
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler
17:47
İran saldırısına Aliyev’den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 20:20:31. #.0.5#
SON DAKİKA: İran'dan kara harekatı çıkışı: Savaşçı evlatlarımız onları bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.