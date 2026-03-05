İran'dan Trump'a Sert Yanıt - Son Dakika
İran'dan Trump'a Sert Yanıt

İran\'dan Trump\'a Sert Yanıt
05.03.2026 22:09
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Trump'ın saldırı planlarının başarısız olduğunu belirtti.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'a, ülkesine düzenlediği saldırılardaki A planının başarısız olduğunu ve B planının da başarısız olacağını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'a seslendi. Arakçi, "Sayın Başkan, temiz ve hızlı bir askeri zafer için hazırlanan A planı başarısız oldu. B planınız ise daha da büyük bir başarısızlık olacaktır. Gerçek şu ki: 'Amerika Sonuncu' komplosunun müzakerelerde kaydettiğimiz 'önemli ilerlemeyi' engellemesiyle benzersiz bir anlaşma şansı yok oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

