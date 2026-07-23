İran'dan Trump'a Tepki - Son Dakika
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İran'dan Trump'a Tepki

İran\'dan Trump\'a Tepki
23.07.2026 16:09
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İran, Trump'ın Hürmüz'deki müdahale tehditlerine savaş suçu yanıtı verdi.

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki olası müdahalesine karşı altyapıyı hedef alacakları yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı, Sözcü İsmail Bekayi'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki olası müdahalesine karşı altyapıyı hedef alacakları yönündeki açıklamasına tepki gösterdiğini bildirdi. Bekayi, hiçbir emrin savaş suçu işlenmesine gerekçe oluşturamayacağını belirterek, "Üst makamdan alınan emir, savaş suçu işleyenlerin cezai sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Köprüler ve enerji santralleri gibi sivil altyapının hedef alınmasını öngören politikalar uluslararası hukuka aykırı. Bu tür uygulamalar 'misilleme' ve 'toplu cezalandırma' niteliği taşıyor. Bunlar hem uluslararası hukukta hem de ABD iç hukukunda açık şekilde savaş suçu olarak yasaklandı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İran'dan Trump'a Tepki - Son Dakika

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