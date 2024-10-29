İran\'dan Türkiye\'ye Cumhuriyet Bayramı Tebriği

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İRAN Dışişleri Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla paylaştığı mesajında, "İran İslam Cumhuriyeti, kardeş ve komşu ülke Türkiye Cumhuriyeti'nin halkını ve hükümetini Milli Gününü içtenlikle kutlar" denildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle tebrik mesajı paylaştı. Mesajda, "İran İslam Cumhuriyeti, kardeş ve komşu ülke Cumhuriyeti'nin halkını ve hükümetini Milli Günü dolayısıyla içtenlikle kutlar. İki ulus arasındaki bağlar karşılıklı saygı ve kalıcı dostluk içinde güçlenmeye ve gelişmeye devam etsin" ifadeleri kullanıldı.