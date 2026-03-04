İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama - Son Dakika
İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama

04.03.2026 19:21
İran'dan atılan balistik füzenin Türkiye'de düşmesinin ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Pezeşkiyan, "Dost ve komşu ülkelerimizin saygıdeğer liderleri, sizin yardımınız ve diplomasi yoluyla savaştan kaçınmaya çalıştık, ancak Amerikan-Siyonist askeri saldırısı bize kendimizi savunmaktan başka seçenek bırakmadı." dedi.

Sabah saatlerinde Hatay'ın Dörtyol ilçesine havadan cisim düştüğü ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler çevrede önlem alarak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda cismin balistik mühimmat parçası olduğu ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen saatlerde konuyla ilgili açıklama yaptı.

İRAN'DAN ATILAN FÜZE, HATAY'DA DÜŞÜRÜLDÜ

Bakanlık, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

PEZEŞKİYAN: BİZE KENDİMİZİ SAVUNMAKTAN BAŞKA ÇARE BIRAKMADILAR

Tartışmalar devam ederken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Dost ve komşu ülkelerimizin saygıdeğer liderleri, sizin yardımınız ve diplomasi yoluyla savaştan kaçınmaya çalıştık, ancak Amerikan-Siyonist askeri saldırısı bize kendimizi savunmaktan başka seçenek bırakmadı. Egemenliğinize saygı duyuyoruz ve bölgesel barışın bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğine inanıyoruz."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mustafa Acik Mustafa Acik:
    adam haklı İsrail ABD yanı sıra müslüman dediğimiz ülkelerde savaşıyor 32 2 Yanıtla
  • hatay123 hatay123:
    Adam haklı kimse konuşmasın ... 21 1 Yanıtla
  • Tscherkes Schamil Tscherkes Schamil:
    Gayet haklılar. Gün gelecek bu engamede safları İrandan yana tutmayanlar bir gün mutlaka eyvah diyecek. çin rusya arap ülkeleri ve Türkiye. İran ne kadar akılsız hareket etsede kaos yaratma çabası gayeyse normal. Tüm dünyaya bu savaşı hissetirmek ve batıya baskı kurmak istiyor. Keşke daha akıllı oynasalar ama teknoloji, dost ve istihbarat yokluğununda ciddi bedellerini ödüyorlar. 12 1 Yanıtla
  • 340856 340856:
    Akıllı olun ilerde oynayın bizi çekmeyin o tarafa. 4 0 Yanıtla
  • Erbay Mercan Erbay Mercan:
    Adam haklı 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
