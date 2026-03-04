İran\'dan Türkiye\'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan\'dan dikkat çeken açıklama

Sabah saatlerinde Hatay'ın Dörtyol ilçesine havadan cisim düştüğü ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler çevrede önlem alarak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda cismin balistik mühimmat parçası olduğu ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen saatlerde konuyla ilgili açıklama yaptı.

İRAN'DAN ATILAN FÜZE, HATAY'DA DÜŞÜRÜLDÜ

Bakanlık, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

PEZEŞKİYAN: BİZE KENDİMİZİ SAVUNMAKTAN BAŞKA ÇARE BIRAKMADILAR

Tartışmalar devam ederken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Dost ve komşu ülkelerimizin saygıdeğer liderleri, sizin yardımınız ve diplomasi yoluyla savaştan kaçınmaya çalıştık, ancak Amerikan-Siyonist askeri saldırısı bize kendimizi savunmaktan başka seçenek bırakmadı. Egemenliğinize saygı duyuyoruz ve bölgesel barışın bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğine inanıyoruz."