İran Devrim Muhafızları Ordusu Albayı evinde ölü bulundu! - Son Dakika
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Albayı evinde ölü bulundu!

03.06.2022 14:31

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanlarından Albay Ali İsmailzade, başkent Tahran'a yakın Kerec şehrindeki evinde ölü olarak bulundu. Kaynaklar tarafından yapılan açıklamalarda suikast iddiaları yalanlanırken, İsmailzade'nin evinde yaşadığı bir kaza nedeniyle öldüğü belirtildi. Diğer taraftan yaşanan olay son bir haftada yaşanan 2. albay ölümü olarak kaydedildi.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanlarından Albay Ali İsmailzade'nin evinde ölü bulunduğunu duyurdu. Devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu'na dayandırdığı haberinde, Albay İsmailzade'nin başkent Tahran'a yakın Kerec kentindeki evinde ölü bulunduğunu belirtti.

SUİKAST İDDİALARI YALANLANDI

Haberde, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Albay İsmailzade'nin bir suikast sonucu hayatını kaybettiği iddialarını yalanladığı ve evinde bir kaza sonucu hayatını kaybettiği belirtilen albayın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA BİR ALBAY DAHA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Albay Hasan Seyyad Hodayi de geçtiğimiz hafta başkent Tahran'da iki motosikletli saldırgan tarafından evinin önünde suikast sonucu öldürülmüştü.

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Kaynak: İHA

Devrim Muhafızları, Tahran, İran, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

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