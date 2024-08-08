İran Dışişleri Bakan Vekili: İsrail'in saldırılarına karşı meşru müdafaa hakkımızı kullanacağız - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakan Vekili: İsrail'in saldırılarına karşı meşru müdafaa hakkımızı kullanacağız

İran Dışişleri Bakan Vekili: İsrail\'in saldırılarına karşı meşru müdafaa hakkımızı kullanacağız

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'nda İsrail'in saldırılarına karşı meşru müdafaa hakkını kullanacaklarını belirtti.

08.08.2024 12:38
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İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'nda konuştu. Bakıri, İran'ın İsrail'in saldırıları karşısında meşru müdafaa hakkını kullanmaktan başka seçeneği olmadığını vurguladı.

İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri, yaptığı açıklamada, "Halihazırda, İsrail rejiminin saldırı ve ihlallerine karşı Güvenlik Konseyi tarafından herhangi bir uygun eylemin yokluğunda, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu rejimin saldırılarına karşı doğal meşru müdafaa hakkını kullanmaktan başka seçeneği yoktur. Böyle bir eylem, bu rejimin İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğine, vatandaşlarına ve topraklarına daha fazla tecavüz etmesini önlemek için gereklidir ve uygun zamanda ve orantılı bir şekilde gerçekleştirilecektir" dedi.

"İİT'NİN ATACAĞI ADIMLAR KARARLI OLMALI"

Bakan Vekili Bakıri, İİT'nin atacağı adımların kapsamlı ve kararlı olması gerektiğini belirterek, "İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail rejiminin Filistin halkına karşı işlediği yaygın ve korkunç suçların yanı sıra Lübnan, Yemen ve Suriye de dahil olmak üzere bölgedeki diğer ülkelere yönelik saldırgan saldırıları karşısında ciddi bir sınavdan geçmektedir. Örgütün bu durum karşısında atacağı adımlar kapsamlı, kararlı ve İslam ümmetinin artan beklentileri doğrultusunda olmalı, Filistin halkı ve toprağı ile İslam ümmetinin ortak çıkarlarına yönelik bu tehlikeli gidişatı engellemelidir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İran Dışişleri Bakan Vekili: İsrail'in saldırılarına karşı meşru müdafaa hakkımızı kullanacağız - Son Dakika

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