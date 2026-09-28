İran Dışişleri Bakanı Arakçi, savaşa da diplomasiye de hazır olduklarını söyledi - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, savaşa da diplomasiye de hazır olduklarını söyledi

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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, savaşa da diplomasiye de hazır olduklarını söyledi
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, savaşın yeniden başlamasına da diplomasiye de hazır olduklarını belirtti. Arakçi, ara bulucular yoluyla ABD'ye ilettikleri 7 maddelik öneriye henüz resmi yanıt almadıklarını, seçimin Başkan Trump'a kaldığını belirtti.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Savaşın yeniden başlamasına tamamen hazırız. Aynı zamanda diplomasiye de hazırız. Seçim Başkan Trump'a bağlı" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Amerikan basınına açıklamada bulundu. ABD'nin savaşı sekiz ay önce, iki üç gün içinde kazanabilecekleri umuduyla başlattığını söyleyen Arakçi, "Sekiz ay geçti ve biz bunun bitmesini istiyoruz. Ara bulucular yoluyla ABD'ye ilettiğimiz 7 maddelik önerinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından reddedildiğini duyduk ancak henüz resmi bir yanıt almadık. Masada çok makul bir plan var. Eğer sebepsiz yere reddederlerse, bu onların hatası olur" ifadelerini kullandı.

Arakçi, yasa dışı şekilde dondurulmuş paraları ile varlıklarının serbest bırakılmasını ve petrolü satabilmeyi istediklerini kaydederek, ABD'nin önceki anlaşmalarda bunları taahhüt ettiğini aktardı. Savaşın yeniden başlamasına tamamen hazır olduklarını vurgulayan Arakçi, "Her türlü yeni saldırı karşısında kararlı duruyoruz. Ama aynı zamanda diplomasiye de hazırız. Seçim Başkan Trump'a kalmış. ABD geçmişte müzakerelerin ortasında İran'a defalarca saldırdı. Diplomasiyi deniyoruz çünkü barış için hiçbir fırsatı kaçırmamamız gerektiğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA
Amerika Birleşik DevletleriDonald TrumpPolitikaDünyaİranSon Dakika

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