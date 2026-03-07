İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Suudi mevkidaşımla iletişimdeyiz, İran komşularını düşman olarak görmez - Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Suudi mevkidaşımla iletişimdeyiz, İran komşularını düşman olarak görmez

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Suudi mevkidaşımla iletişimdeyiz, İran komşularını düşman olarak görmez
07.03.2026 23:53
İran, ABD ve İsrail saldırılarına karşılık düzenlediği misillemelerde hedef aldığı ülkelerden Suudi Arabistan'a zeytin dalı uzattı. Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile sürekli temas halinde olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, komşularını "düşman olarak görmediklerini" söyledi. Erakçi, Suudi yetkililerin kendilerine topraklarının İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyecekleri konusunda güvence verdiğini de sözlerine ekledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD- İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile İran'ın komşu ülkelerdeki ABD üslerine yönelik saldırılarını değerlendirdi.

"SUUDİ YETKİLİLER BİZE GÜVENCE VERDİ"

İran devlet televizyonunun haberine göre Erakçi, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile sürekli temas halinde olduklarını aktararak, "Suudi mevkidaşımla sürekli iletişimdeyiz. Suudi yetkililer topraklarının, sularının veya hava sahalarının İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyecekleri konusunda bize güvence verdiler." ifadelerini kullandı.

İran ile Suudi Arabistan'ın 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda 10 Mart 2023'te Çin'in başkenti Pekin'de varılan anlaşamaya işaret eden Erakçi, "İletişimimiz devam ediyor ve Suudi kardeşlerimizin de Pekin anlaşmasına uyacaklarını umuyoruz." dedi.

Abbas Erakçi
Abbas Erakçi

"İRAN KOMŞULARINI DÜŞMAN OLARAK GÖRMEZ"

Erakçi, bölgedeki gerginliğin tırmanmasının sorumlusunun Washington ve Tel Aviv olduğunu belirterek, "ABD ve İsrail'in saldırganlığı tüm bölgeyi tehlikeye atmıştır. İran komşularını düşman olarak görmez. Komşularımızın dostuyuz. Bölgedeki ABD üslerinin varlığı güvensizlikten başka bir şey getirmedi. Bu savaş bölgeye dayatıldı ancak saldırgana ağır bir ders vereceğiz." diye konuştu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

