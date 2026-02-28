İran Dışişleri Bakanı\'ndan net mesaj: İran\'da rejim değişikliği imkansız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, son saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, diplomatik temasların sürdüğü bir dönemde gerçekleştirilen askeri operasyonlara tepki gösterdi. Erakçi, müzakereler devam ederken saldırı düzenlenmesini eleştirerek, İran'da rejim değişikliğinin söz konusu olamayacağını vurguladı.

"MÜZAKERELER DEVAM EDERKEN BU SALDIRIYI KINIYORUM"

NBC News'e konuşan Erakçi, ABD yönetiminin müzakere süreci devam ederken saldırı başlatmasını eleştirerek, "Onların bize saldırmasını öylece oturup izleyemeyiz. ABD yönetiminin müzakerelere başlayıp, tam ortasında karşı tarafa saldırmasının nedenini anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Erakçi'nin açıklamaları, Tahran'ın diplomasi zeminine işaret ederken askeri adımlara karşı tepki gösterdiği şeklinde yorumlandı.

TRUMP'A MESAJ: REJİM DEĞİŞİKLİĞİ İMKANSIZ

Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik mesajında ise İran'da rejim değişikliğinin mümkün olmadığını belirtti. "İran'da rejim değişikliği imkansız" diyen Erakçi, dış müdahaleyle siyasi dönüşüm senaryolarını kesin bir dille reddetti.

"KENDİMİZİ SAVUNMA KABİLİYETİNE SAHİBİZ"

İran'ın savunma kapasitesine vurgu yapan Erakçi, ülkesinin dış destek olmaksızın kendini savunabilecek güçte olduğunu söyledi. Bölgedeki ABD üslerine yönelik saldırıların da savunma amaçlı olduğunu savunan Erakçi, Tahran'ın askeri adımlarını "meşru müdafaa" çerçevesinde değerlendirdi.

NÜKLEER ANLAŞMA MESAJI

Bakan Erakçi, İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerini garanti altına alacak bir anlaşma ihtimalinin bulunduğunu ancak mevcut durumda ABD ile herhangi bir temasın olmadığını açıkladı.

Tahran yönetimi, diplomatik çözüm kapısını tamamen kapatmazken, askeri baskı altında müzakere yürütmenin mümkün olmadığı mesajını verdi.

"ÜST DÜZEY İSİMLER GÜVENDE"

Erakçi, İran'ın üst düzey yöneticilerine ilişkin de bilgi verdi. "Hamaney ve Pezeşkiyan ise bildiğim kadarıyla hayatta" ifadelerini kullanan Erakçi, İranlı en üst düzey yetkililerin güvende olduğunu belirtti.